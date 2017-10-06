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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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06.10.2017 09:31 
Редчайшие произведения искусства, которые могли просто погибнуть, теперь будут восстановлены

Редчайшие произведения искусства, которые могли просто погибнуть, теперь будут восстановлены

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Вместо обычных кисточек и канцелярского клея теперь в руках у тверских реставраторов самые современные приборы. Такое уникальное оборудование было давней мечтой музейщиков. Среди главных дорогостоящих новинок: музейный пылесос, сушилка для графики и вакуумный стол. Здесь выравнивают бумагу с помощью увлажнения. Да так, чтобы не исчез текст.

Если раньше на реставрацию одного такого листа уходил час, то теперь три минуты. Кроме этого, утраты здесь восполняют «доливом» бумажной массы. Затем кладут всё под пресс. Реставратор Нина Боброва учится работать с новым музейным шпателем. Миллиметр за миллиметром очищает картину от пожелтевшего лака. В её арсенале есть еще один интересный агрегат – мобильная вытяжка. Позволяет работать с химикатами любого уровня и без ущерба для здоровья.

Сейчас реставраторы восстанавливают редкий уникальный предмет 19 века – женский сарафан на ватной подбивке. Он из шелка, с серебряными пуговицами с позолотой. Как выяснили ученые, такой наряд носили богатые торопчанки. Подобные есть только в Русском музее. С помощью парового скальпеля мастера бережно очищают ткань от загрязнений.

Закупка нового оборудования по программе Всемирного банка позволила превратить мастерскую в реставрационную лабораторию. Именно на таком уровне нужно работать в 21 веке, говорят специалисты. Кроме этого Тверской объединенный музей разработал 10 интересных проектов. Один из них - «Новая жизнь старой усадьбы» совсем скоро будет завершен.


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