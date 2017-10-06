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06.10.2017 09:32 
В Твери прошло первое заседание городской думы нового созыва

В Твери прошло первое заседание городской думы нового созыва

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8:30 утра - стоянка у городской думы заполнена до отказа. Народные избранники - а обновилось больше половины думы - осваиваются на своих новых рабочих местах. В шутку кабинеты называют кельями - за аскетизм убранства. Так в 236-м на четырех народных избранников - три стола и стула, один компьютер, один телефон, шкаф и две сломанные телефонные розетки.

Уже за 15 минут до начала первого заседания все депутаты на своих местах. В новом созыве избраны не только бизнесмены, но и врачи, учителя, общественники. В их числе Евгений Пичуев теперь уже бывший главврач поликлиники ТГМУ, большинством голосов он избран председателем думы.

Задачи для новых депутатов поставил губернатор Игорь Руденя. За пять лет необходимо закончить работу с Генпланом, обратить особое внимание на демографические вопросы и поддержку молодых семей, повысить доходы бюджета, для этого необходимо развитие бизнеса, работать с предпринимателями по выходу из серой зарплатной зоны.

Особо глава региона обратил внимание на то, что в Твери сегодня 130 километров грунтовых дорог. Очень обидный показатель для областного центра. Необходимо найти средства чтобы, хотя бы половину из них заасфальтировать или посыпать асфальтовой крошкой.


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