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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.10.2017 09:33 
Их труд по праву считают созидательным, благородным и творческим

Их труд по праву считают созидательным, благородным и творческим

Фото  Видео репортаж Видео
В лице приглашенных на праздник учителей и воспитателей Игорь Руденя поздравил всех педагогов Верхневолжья. Но сначала обмен опытом и живой разговор с теми, кто в своем нелегком труде применяет инновации и, чьи учреждения стали победителями профессиональных конкурсов.

Оправдавшую себя систему грантов в нашем регионе просят распространить и на одаренных детей. Поддержки, по мнению педагогов, заслуживают и семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностьями здоровья. С губернатором учителя обсудили возможные федеральные реформы, поговорили о дополнительном образовании и о том, как важно современное поколение, увлекающееся гаджетами, заинтересовывать познавательным процессом. И уже со сцены губернатор, повторяя слова Президента, назвал профессию учителя одной из самых важных в нашей стране.

В этом году в Твери завершат строительство новой школы на 580 мест, в следующем - на 1225 и на 2019 уже есть планы. Бюджет будущего года еще не внесен в областной парламент, но уже понятно, что социальной направленности главный финансовый документ не потеряет.

Лучшим педагогам были вручены ведомственные и областные награды. А со сцены звучали не только официальные поздравления, но и слова пожелания от коллег.


АРХИВ 


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