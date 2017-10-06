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06.10.2017 09:33 Сотрудники уголовного розыска отметили свой профессиональный праздник





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Раннее утро, а в кабинете начальника уголовного розыска Дмитрия Абраменко, не смолкает телефон. Кражи, грабежи, разбой- далеко не полный список дел, которыми занимаются его сотрудники. Вот и с нами подполковник разговаривает практически на бегу, в перерыве между оперативными совещаниями. В профессию Дмитрий попал еще со школьной скамьи, когда пришел в оперативный отряд охраны правопорядка при Центральном РОВД.



Романтика не отпускает до сих пор. Ловить преступников, сейчас -это жизненное кредо.



Конечно, жизнь слегка остужает пыл юных романтиков, когда вместо рискованных и интересных операций приходится заниматься рутинной работой. Главное оружие сыщика, смеется Дмитрий, не пистолет, а обычная ручка и общение. Так учили его, тому же учит и он своих младших коллег. За, что и пользуется уважением.



За два года оперативники Центрального отдела полиции ликвидировали 4 группы карманников. Большинство пришедших в эту профессию остаются верными ей до конца.



В свой профессиональный праздник они тоже на боевом посту. Ведь ночные дежурства, засады никто не отменял. И к этому с понимаем относятся семьи.









