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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.10.2017 09:33 
Сотрудники уголовного розыска отметили свой профессиональный праздник

Сотрудники уголовного розыска отметили свой профессиональный праздник

Фото  Видео репортаж Видео
Раннее утро, а в кабинете начальника уголовного розыска Дмитрия Абраменко, не смолкает телефон. Кражи, грабежи, разбой- далеко не полный список дел, которыми занимаются его сотрудники. Вот и с нами подполковник разговаривает практически на бегу, в перерыве между оперативными совещаниями. В профессию Дмитрий попал еще со школьной скамьи, когда пришел в оперативный отряд охраны правопорядка при Центральном РОВД.

Романтика не отпускает до сих пор. Ловить преступников, сейчас -это жизненное кредо.

Конечно, жизнь слегка остужает пыл юных романтиков, когда вместо рискованных и интересных операций приходится заниматься рутинной работой. Главное оружие сыщика, смеется Дмитрий, не пистолет, а обычная ручка и общение. Так учили его, тому же учит и он своих младших коллег. За, что и пользуется уважением.

За два года оперативники Центрального отдела полиции ликвидировали 4 группы карманников. Большинство пришедших в эту профессию остаются верными ей до конца.

В свой профессиональный праздник они тоже на боевом посту. Ведь ночные дежурства, засады никто не отменял. И к этому с понимаем относятся семьи.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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