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09.10.2017 09:02 Сдать объект на Паши Савельевой должны в начале ноября, но, по словам жителей, кроме свалки бордюров и бездорожья не сделали ничего





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Подрядчики компаний от комментариев отказываются, городские власти уверяют, что все под контролем. Кому верить?



Не проехать, не пройти и если бы не обломки бордюрного камня - то во дворе девятиэтажки можно сажать картофель. Там где сняли асфальт перед детским садом "Сказка" в размокшую землю может быть посажен рис. По грязи идут пенсионеры, через лужи прыгают дети - все это продолжается уже больше месяца.



Жители никого не винят. Просят навести хотя бы элементарный порядок на время ремонта. И обозначить сроки окончания работ.



Звоним по указанному номеру - нам вежливо отвечают, что закончились материалы, запланированный срок окончания работ 1 ноября. От официального комментария представитель подрядчика отказался наотрез, отметив, что если не будет перебоев с поставками, установится солнечная погода и не выпадет снег, то шанс успеть есть. Правда с учетом обычной октябрьской погоды в нашей полосе - шанс этот стремиться к нулю и подрядчика ждут штрафы.



Аналогичная ситуация и в десятках дворов по всей Твери. Асфальт сняли и пропали. Самые большие неудобства для пожилых, пенсионеров, инвалидов. Новые бордюры без дорожного покрытия стали труднопреодолимым препятствием для многих жителей 11-го дома на Пролетарской набережной.



Виновны в задержках подрядчики, субподрядчики и суб-субподрядчики - разные фирмы. Они пеняют на нехватку материалов, недофинансирование, недостаток специалистов. Все это объясняет их действия или бездействие, но не оправдывает. При этом заказчиком выступают Администрации районов - на них и лежит вся ответственность за неудобства жителей. Порванное пальто, вывихнутая лодыжка или оторванный в яме бампер - повод подавать в суд на чиновников, а не рабочих.











