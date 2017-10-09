







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













09.10.2017 09:03 Внимание, новая разметка





Фото Видео

Капитальные ремонты завершились. И теперь автомобилистам Твери надо привыкать не только к хорошим дорогам, но и к новым схемам проезда. Удается не всем и не с первого раза. Как ездить, чтобы не быть оштрафованным.



После ремонта магистральных дорог в Твери появилась свежая разметка. Частичо она выполнена термопластиком. Материал - дорогой, но надежный. С его помощью обозначена новая схема движения на проспекте Калинина. Все развороты, где часто сталкивались автомобили, смещены на перекресток. Теперь светофор дает "зеленый коридор" потоку, который поворачивает налево. А вот поворот на перекрестке с бульваром Ногина запрещен. Водители относятся к новшеству по-разному.



Баррикадный переулок «стал» односторонним. Часто случались аварии на поворотах, поскольку высокие заборы загораживают проезжую часть. Побеспокоились и о безопасности пешеходов на Волоколамском проспекте. Пересекая три полосы встречного движения, водители не всегда успевали пропустить шагающих по "зебре" и сбивали. Теперь им запрещен поворот налево с магистрали на улицу Ипподромная (при движении из центра) и на улицу Ерофеева (при движении со стороны "Южного").



Осталось только разместить дорожные знаки, а где-то и заграждения. Пока преимущество - за дорожной разметкой. Однако некоторые автолюбители ее игнорируют.



Привыкать к новым схемам движения по проспектам Калинина и Волоколаскому все же придется. Иначе - штраф. Госавтоинспекторы просят автолюбителей быть внимательнее. К тому же изменения продолжатся.









