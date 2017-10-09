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09.10.2017 09:03 Губернатор Игорь Руденя потребовал за две недели доделать дорогу под Осташковом





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Подрядчик из-за задержки оштрафован на миллион рублей. Глава региона лично проинспектировал муниципальные дороги.



Это только кажется, что по ходу движения недостатки можно не увидеть. Губернатор обращает внимание на всё - на асфальт, который кладут прямо в воду, на отсутствие следов битума.

Проинспектировать ход работ Игорь Руденя приехал сюда лично. Именно здесь в Осташковском районе было заявлено о новом областном дорожном регламенте. Предъявляя высокие требования к ремонту ждут и высокого результата.



На ремонт дорожной сети на территории Осташковского района в этом году направили более 210 миллионов рублей. Примерно 15% от объема ремонтируемых региональных дорог приходится на этот муниципалитет. Селигерский край своими красотами и святынями - Нило-столобенской пустынью и истоком Волги привлекает туристов со всей России. Сделать их путешествие более комфортным было главной целью. На качестве решили не экономить.



От дорожников будут требовать соблюдения всех условий контракта и в первую очередь правильное соблюдение всех технологий. Недостатки, обнаруженные на 20 километровом участке до Нило-Столобенской пустыни обойдутся подрядчику штрафом в 1 миллион 200 тысяч рублей. Сейчас нарушения устраняют. На другом объекте - 15 километрах к Волговерховью все работы должны были завершить к 31 августа, но только сейчас здесь укладывают нижний слой покрытия, затем заасфальтируют верхний, обустроят обочину, нанесут разметку. Дорожники выходят в 2 смены, стараясь уложить по 2 тонны асфальта в сутки. Две недели дано подрядчику на то, чтобы завершить все работы. Глава региона пообещал вернуться с инспекцией.









