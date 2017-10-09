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09.10.2017 09:04 
В Тверской области стая волков держит в страхе несколько деревень - за ночь хищники уничтожают до 10-ти овец

В Тверской области стая волков держит в страхе несколько деревень - за ночь хищники уничтожают до 10-ти овец

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Животные хозяйничают сразу в двух районах - Рамешковском и Лихославльском. Помочь справиться с этой бедой пообещали в местном обществе охотников и рыболов, но не раньше, чем наступит зима - сейчас их миграцию определить тяжело.

При малейшей опасности - сразу домой. Сейчас домашний скот, как раньше, далеко от деревни не уходит, пасётся рядом, Всему виной - волки. Нападают и в поле, и даже на деревенской улице.

Не лучше ситуация и в Константинове - эта деревня рядом за речкой. В хозяйстве Сергея Дядина две недели назад среди бела дня волки утащили скотину, когда она паслась в поле.

Старожилы вспоминают, что и раньше волки выходили из леса, резали одну -две овцы и исчезали. А тут идет настоящая бойня, порой даже на улицу страшно выйти, признаются местные жители. Специалисты говорят, что здесь орудует стая хищников - сейчас молодые волки подросли, и взрослые учат их выживать. Вот и нашли себе легкую добычу. Сейчас под контролем этой стаи Рамешковский и Лихославльский районы. Помочь справиться с бедой жителям пообещали в Рамешковском обществе охотников и рыболовов, но не раньше, чем наступит зима, потому что сейчас следов не видно, а на приманку хищники не реагируют.

Но, если найдутся желающие, они могут обратиться за разрешением на отстрел. Бумаги оформят сразу.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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