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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





09.10.2017 09:04 
Тверской театр юного зрителя открывает свой юбилейный 85 сезон

Тверской театр юного зрителя открывает свой юбилейный 85 сезон

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В этот вечер для зрителей подготовлено немало сюрпризов.
Еще пару часов и этим артистам будет рукоплескать тверской зритель. У них настоящий праздник- открытие нового сезона, к тому, же в этом году он юбилейный 85ый. А пока мы застали их на репетиции. И пусть артисты без костюмов, но на их лицах радость и волнение перед долгожданной встречей.

За свою историю ТЮЗ смог стать театром для всех поколений. Артисты дарят зрителям позитивные эмоции, знакомят с лучшими образцами отечественной и мировой драматургии. Сегодня театр с успехом выполняет главную миссию- воспитывает юное поколение в лучших традициях отечественной культуры. К важной дате Тверской ТЮЗ подошёл со значительным количеством наград и дипломов.

Главной премьерой в этом сезоне станет «Король Лир» режиссера Натальи Лапиной. Театр пока, что не раскрывает всех подробностей премьерного показа, а лишь намекает: «Зрителей ждёт что-то интересное и фантастическое. Они увидят не совсем классического Уильяма Шекспира». А сегодня для зрителей артисты приготовили свой подарок- театральный капустник.


АРХИВ 


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