







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













09.10.2017 09:04 Тверской театр юного зрителя открывает свой юбилейный 85 сезон





Фото Видео

В этот вечер для зрителей подготовлено немало сюрпризов.

Еще пару часов и этим артистам будет рукоплескать тверской зритель. У них настоящий праздник- открытие нового сезона, к тому, же в этом году он юбилейный 85ый. А пока мы застали их на репетиции. И пусть артисты без костюмов, но на их лицах радость и волнение перед долгожданной встречей.



За свою историю ТЮЗ смог стать театром для всех поколений. Артисты дарят зрителям позитивные эмоции, знакомят с лучшими образцами отечественной и мировой драматургии. Сегодня театр с успехом выполняет главную миссию- воспитывает юное поколение в лучших традициях отечественной культуры. К важной дате Тверской ТЮЗ подошёл со значительным количеством наград и дипломов.



Главной премьерой в этом сезоне станет «Король Лир» режиссера Натальи Лапиной. Театр пока, что не раскрывает всех подробностей премьерного показа, а лишь намекает: «Зрителей ждёт что-то интересное и фантастическое. Они увидят не совсем классического Уильяма Шекспира». А сегодня для зрителей артисты приготовили свой подарок- театральный капустник.









