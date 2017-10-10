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10.10.2017 08:55 
Сегодня тверичане узнали свой ВИЧ-статус в рамках Всероссийской акции Министерства здравоохранения и "РЖД"

Сегодня тверичане узнали свой ВИЧ-статус в рамках Всероссийской акции Министерства здравоохранения и РЖД

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Специально оборудованный вагон начал свой путь по стране в начале июля - маршрут проложен от Владивостока до Санкт-Петербурга. В Твери специалисты разместились в здании железнодорожного вокзала и в течение 3 дней готовы протестировать всех желающих.

На 24 региона страны, в том числе и на Тверскую область, приходится около 70% новых случаев выявления вич-инфекции. Если раньше вирус распространялся среди неблагополучных слоев населения, например, среди наркоманов, употребляющих инъекционные средства, то сейчас каждый может оказаться в числе заразившихся.
В Тверской области во время беременности женщины в обязательном порядке трижды сдают анализ на ВИЧ. При правильном приеме лекарств вич-положительная мама может родить здорового малыша. И именно тестирование остается самым эффективным способом профилактики для всех категорий граждан.
Экспресс-тест проходит анонимно, бесплатно, а главное быстро. Нужна всего одна капля крови из пальца, и уже через 15 минут – готов результат.
Студенты-медики своих лиц во время тестирования не скрывают. Тверской государственный медицинский университет примет активное участие во Всероссийской акции Минздрава России и РЖД-Медицины. В среду в стенах ВУЗа будут работать специалисты СПИД-центра. А днем ранее, во вторник, экспресс-тестирование пройдет коллектив Тверского вагоностроительного завода.
На вокзале акция продлится до 11 октября включительно. Только за первые два часа акции более 30 желающих узнали свой вич-статус. Более подробно об акции и профилактике ВИЧ/СПИД можно узнать на портале Минздрава России О ДЕФИС СПИДЕ ТОЧКА РУ


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