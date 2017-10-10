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10.10.2017 08:56 
В Твери прошел День допризывника. Его провели в формате беседы

В Твери прошел День допризывника. Его провели в формате беседы

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О своем боевом пути старшеклассникам рассказал Герой России Юрий Яковлев.

Для старшеклассников, которые интересуются профессией офицера, именно "День допризывника" может стать тем событием, которое определит их выбор. В этот раз им помогает не просто профессиональный военный, а боевой офицер, на груди которого горит звезда Героя России. Выпускник Челеябинского высшего танкового командного училища, Юрий Яковлев, один из тех, кто участвовал в грузино-осетинском конфликте в 2008 году. После того, как были расходованы все боеприпасы, капитан Яковлев вёл бой, подставляя под выстрелы лобовую броню.

Офицер лично подбил 7 единиц бронетехники. Потерь в его группе не было, только один боец получил ранение. Сыновья, Тимофей и Степан, гордятся, что их папа герой. У жены Ольги, когда вспоминает те дни, дрожжит голос.

И это не единственная горячая точка, в которой побывал офицер Юрий Яковлев, совсем недавно вернулся из Сирии.

Диалог с такими опытными профессионалами, помогает понять профессию офицера, более требовательно относиться к своему выбору, кроме высокого денежного довольствия, романтики, это большая ответственность и риск.

На трёх площадках подросткового молодёжного центра "Призыв" старшеклассники получили необходимую информацию и практические советы в подготовке для поступления в военные училища. Курсанты военной академии ВКО рассказали о своём учебном заведении, поделились опытом поступления в вуз.


АРХИВ 


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