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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





10.10.2017 08:57 
С 1 января 2018 года в России начнется внедрение электронной системы ветеринарной сертификации

С 1 января 2018 года в России начнется внедрение электронной системы ветеринарной сертификации

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Она поможет проследить весь путь продукции животного происхождения «от поля - до тарелки». Причем, новшества коснутся не только магазинов, но и столовых, школ, детских садов и больниц.

Фирма "Аллер Петфуд", производящая корм для животных, зарегистрировалась в системе "Меркурий" ещё летом прошлого года. Пока работают в двух форматах, с бумажными документами и в электронном виде. Но уже отметили плюс новой программы. Она сокращает время оформления сопроводительной документации, позволяет отслеживать движение продуктов, отражает информацию о её качестве.

Фирма активно сотрудничает с Россельхознадзором и техподдержкой системы, сообщая недостатки и получая консультации при затруднениях. У производителей и получателей продукции, осталось всего три месяца, для того, чтобы зарегистрироваться в сисеме "Меркурий". Если это не будет сделано, продукцию останется без документов.

В настоящее время в Тверской области только 93 организации и индивидуальных предпринимателя обратились в управление Россельхознадзора для получения доступа в систему "Меркурий". Форма заявления расположена на сайте Россельхознадзора, его можно принести лично или прислать электронной почтой.


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