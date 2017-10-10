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10.10.2017 08:57 С 1 января 2018 года в России начнется внедрение электронной системы ветеринарной сертификации





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Она поможет проследить весь путь продукции животного происхождения «от поля - до тарелки». Причем, новшества коснутся не только магазинов, но и столовых, школ, детских садов и больниц.



Фирма "Аллер Петфуд", производящая корм для животных, зарегистрировалась в системе "Меркурий" ещё летом прошлого года. Пока работают в двух форматах, с бумажными документами и в электронном виде. Но уже отметили плюс новой программы. Она сокращает время оформления сопроводительной документации, позволяет отслеживать движение продуктов, отражает информацию о её качестве.



Фирма активно сотрудничает с Россельхознадзором и техподдержкой системы, сообщая недостатки и получая консультации при затруднениях. У производителей и получателей продукции, осталось всего три месяца, для того, чтобы зарегистрироваться в сисеме "Меркурий". Если это не будет сделано, продукцию останется без документов.



В настоящее время в Тверской области только 93 организации и индивидуальных предпринимателя обратились в управление Россельхознадзора для получения доступа в систему "Меркурий". Форма заявления расположена на сайте Россельхознадзора, его можно принести лично или прислать электронной почтой.









