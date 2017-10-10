







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













10.10.2017 08:58 Около 200 представителей Тверского региона примут участие в работе 19 Всемирного фестиваля молодежи и студентов





Фото Видео

Масштабное событие пройдет в Сочи. 90 волонтеров уже уехали к месту проведения форума и присылают первые фото.



Первые фото и видеоотчеты из Сочи уже получены. Тверских волонтеров можно узнать по особой форме -желто- красных жилетах с цифрой 69 на спине. Ребят разместили в русском доме. Мария Меньшакова отслеживает практически каждый шаг своих студентов. Через пару дней ей и самой предстоит покинуть Тверь и отправиться в теплый Сочи. Тверичанка прошла строгий отбор. Конкуренция- до 10 человек на место. Побывать на Всемирном фестивале было ее детской мечтой.



Собирает чемодан и Никита Востров. Для него Сочи - уже стал родным . На зимней олимпиаде2014 он работал там волонтером, а сейчас поедет , как участник.



Первый всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся 70 лет назад в Праге. Наша страна принимает молодежь со всего мира уже в третий раз. Ожидается , что в Россию приедет 20 тысяч участников из 150 стран. Все энергичные, молодые, полны идей. Делегаты прошли спецподготовку,как себя вести, обсуждались вопросы безопасности и даже правила этикета.



Тверская делегация- одна из самых многочисленных среди регионов России почти 200 человек.Специально для фестиваля известным модельером Игорем Чапуриным была разработана экипировка. Она выполнена в официальной цветовой гамме. За несколько дней участники фестиваля посетят различные тематические площадки.









