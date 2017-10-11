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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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11.10.2017 08:59 
Подвал одного из домов в Пролетарском районе Твери превратился в бассейн

Подвал одного из домов в Пролетарском районе Твери превратился в бассейн

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Горячая вода вместо кранов прибывает на первых этажах дома. В квартирах неприятный запах и плесень, а коммунальщики отказываются что-либо предпринимать.

Жильцы дома по улице Бобкова, 12, каждый день видят свою горячую воду в лужах под окнами. Она вытекает из насоса прямо в клумбу с цветами. И если бы не небольшой наклон, во дворе могло быть большое озеро и утки. Проблемы – в подвале. Весной здесь внезапно появился небольшой гейзер. Через несколько часов вода поднялась почти на полметра. С тех пор постоянно прибывает.

Жить в таком доме становится опасно. В квартирах неприятный запах сырости и влага. У многих детей и пенсионеров – астма.

Откачка воды идёт 24 часа в сутки. Это уже второй дренажный насос, который предоставила Управляющая компания. Но от этого воды меньше не становится. К тому же счет за его работу включен в общедомовые нужды.

Жильцы подали заявку в «Тверскую генерацию», подключили Водоканал. Коммунальщики проанализировали: это не грунтовые воды. Три месяца выясняли: кто виноват?

30-метровая теплотрасса заложена в 1956 году и давно проржавела. Ее ремонт проводился небольшими участками, но проблему это не решило.

Залатать до конца дыры в трубе пока никто не может. Сколько это будет продолжаться, пока неизвестно.

А воз и ныне там. Жильцы написали коллективное заявление в прокуратуру. Горожане решили не платить «Тверской генерации» за горячую воду и теплоснабжение. Следующий шаг – заявление в суд.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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