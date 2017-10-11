Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





11.10.2017 09:00 
Тверская область принимает участие в 19 -ой всероссийской выставке "Золотая осень-2017"



 
Аграрный форум открылся в Москве. Тверские сельхозпроизводители представляют свою лучшую продукцию по разным сферам деятельности: от молочной промышленности до звероводства.

Лен, меха, мясо-молочная продукция - все то, чем славится Верхневолжье представлено на выставке Золотая осень. С каждым годом количество участников растет, в 2017 - это уже 18 крупных агропромышленных холдингов, перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств.

Наладить тесное сотрудничество с Тверским регионом планируют фермеры Республики Дагестан.

Региональное правительство сделало ставку на развитие агропромышленного комплекса. Изменения уже оценили в федеральном министерстве и существенно увеличили объем бюджетного финансирования. В этом году Тверская область получит более 2 миллиардов рублей.

На выставочной площадке подписано 5 инвестиционных соглашений между правительством области и тверскими сельхозпроизводителями. Одно из них "Калининское". Предприятие уже инвестировало более 400 миллионов рублей в модернизацию и развитие. Еще 100 миллионов вложат в строительство животноводческой фермы на 500 голов.

Главный аграрный форум направлен, прежде всего, на установление взаимовыгодных отношений, расширение экономических связей между регионами.

Главная агропромышленная выставка России продлится до 7 октября. Тогда, по количеству наград, и станет понятно, насколько золотой оказалась "осень" для Верхневолжья.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.