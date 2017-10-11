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11.10.2017 09:00 Тверская область принимает участие в 19 -ой всероссийской выставке "Золотая осень-2017"





Аграрный форум открылся в Москве. Тверские сельхозпроизводители представляют свою лучшую продукцию по разным сферам деятельности: от молочной промышленности до звероводства.



Лен, меха, мясо-молочная продукция - все то, чем славится Верхневолжье представлено на выставке Золотая осень. С каждым годом количество участников растет, в 2017 - это уже 18 крупных агропромышленных холдингов, перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств.



Наладить тесное сотрудничество с Тверским регионом планируют фермеры Республики Дагестан.



Региональное правительство сделало ставку на развитие агропромышленного комплекса. Изменения уже оценили в федеральном министерстве и существенно увеличили объем бюджетного финансирования. В этом году Тверская область получит более 2 миллиардов рублей.



На выставочной площадке подписано 5 инвестиционных соглашений между правительством области и тверскими сельхозпроизводителями. Одно из них "Калининское". Предприятие уже инвестировало более 400 миллионов рублей в модернизацию и развитие. Еще 100 миллионов вложат в строительство животноводческой фермы на 500 голов.



Главный аграрный форум направлен, прежде всего, на установление взаимовыгодных отношений, расширение экономических связей между регионами.



Главная агропромышленная выставка России продлится до 7 октября. Тогда, по количеству наград, и станет понятно, насколько золотой оказалась "осень" для Верхневолжья.









