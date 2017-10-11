







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













11.10.2017 09:00 В Тверской области 1,5 миллиона рублей направят на реализацию инновационных проектов в негосударственный образовательный организациях





Фото Видео

Одна из таких - Тверская епархиальная православная средняя школа. Сейчас там обучаются более 200 детей.



Тверская епархиальная православная средняя школа входит в число первых в России, где духовно-нравственное воспитание и образовательный процесс нацелены на одно - вырастить грамотного гражданина и патриота своего Отечества. Особенность в том, что это частное общеобразовательное учреждение. Школа живет за счет средств, поступающих от её учредителя - Тверской епархии, государства и благотворителей. Сейчас в ней 238 учеников. Приняли бы и больше, признаются здесь, но собственный бюджет этого не позволяет. Дополнительная региональная поддержка, конечно, помогла бы решить хотя бы одну из многих школьных проблем.



Желающих учиться именно в Тверской епархиальной православной школе в нашем городе хватает. Шутка ли, многие её ученики - победители самых разных школьных конкурсов и олимпиад. Как, например, подружки Саша Самсонова и Ульяна Васильева - одна выиграла муниципальный конкурс, другая - международный детский.



Губернаторский стипендиат, восьмиклассник Александр БадАлов также будущая звезда мирового класса. В свои 13 лет мальчишка уже лауреат международных музыкальных конкурсов. При этом учится на отлично. Еще одна изюминка образовательного учреждения это то, что все предметы обычной средней школы дети познают через призму православной веры. А это еще один путь к новым открытиям и достижениям.



Выпускники Тверской епархиальной школы также, как и везде, получают аттестат зрелости установленного образца и имеют возможность продолжать учёбу дальше. Уже сейчас многие из них успешно учатся в вузах Твери, Москвы и других городов, делают заметные шаги на профессиональном поприще.









