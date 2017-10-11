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11.10.2017 09:01 Игрушки, которые воспитывают не детей, а взрослых. Именно так говорят о миниатюрах, которые делают на фабрике «Тверские сувениры»





Наряду с Торжокскими золотошвеями, Кимрскими мастерами-кожевниками деревянная миниатюра фабрики «Тверские сувениры» - символ или бренд Верхневолжья. Но сегодня одно из старейших предприятий страны, где сумели сохранить народные традиции, продукцией которого восхищались во многих странах, может прекратить свое существование.



Ловко и умело Николай Усков вырезает каждую деталь. В руках мастера обычный кусок дерева превращается в красивую игрушку. Что значит для инвалида работа, Николай знает как никто другой. Когда несколько лет назад потерял обе ноги, спасла только она. На предприятии «Тверские сувениры», которое стало родным домом, получил профессию токаря.



История «Тверских сувениров» началась в 1935 году. Тогда это была артель художественных изделий. Слава о тверских народных промыслах гремела на всю страну, знали о наших игрушках в Париже, Токио и Торонто. В 90-е годы, пройдя через сложные испытания, фабрика осталась единственным в России промышленным предприятием по выпуску художественных изделий. Работают здесь в основном инвалиды. И даётся всё с большим трудом.



На предприятии трудится 16 человек. В год здесь выпускают более 2 тысяч игрушек. Но в последнее время проблемы растут, как снежный ком. Фабрика нуждается в модернизации. Станки рассыпаются, из 3-х остался лишь один. Чтобы хоть как-то выйти из положения, пришлось взять кредиты, несколько помещений сдать в аренду. Региональную программу, созданную в 2003 году, закрыли. Все, что есть сейчас – это квоты и небольшие субсидии от службы занятости.



Есть и грантовая поддержка социальных проектов от области. Но, чтобы ее получить, нужно пройти сложную конкурсную процедуру. Единственное, что предложили в Минэкономразвития региона – это участие во всероссийской выставке в Москве. Возможно, тогда появятся шансы заключить новые контракты.









