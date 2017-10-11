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11.10.2017 09:01 
Тверская "Юнармия" приняла в свои ряды новых кадетов

Тверская Юнармия приняла в свои ряды новых кадетов

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Ученики 3 школы сразу целым классом вступили в это патриотическое движение. И хотя постигают азы военной подготовки они меньше месяца, планы у ребят уже серьезные.

Форма - предмет гордости юнармейцев. Пятиклассники носят ее с начала года.

Для девочек пошли на уступки. Родители им заказали юбки, хоть это и не по уставу.

Почти всем классом в этом году присоединились ко Всероссийскому движению "Юнармия" ученики третьей школы Твери. Создали отряд "Юность". В учебной программе у ребят дополнительные уроки: основы военной подготовки, шахматы, краеведение, ритмика.

В Тверской области сейчас около 200 юнармейцев в Твери, Бежецке, Торжке, Лесном, ЗАТО "Озерный". Движение школьников зародилось в 2016 году по инициативе Министра обороны и при поддержке Президента страны. Задача - воспитать не кадры для армии, а патриотов своей страны. Пока у ребят на первом месте - учеба.

Ребята меньше месяца юнармейцы, но уже побывали в войсковой части, где прошел смотр песни и строя, отправлялись "зеленым" десантом за город, присутствовали на принятии присяги суворовцев. В планах немало и других дел.

Учителя третьей школы Твери называют создание юнармейского отряда экспериментом. Если он будет удачным, то в движение вступят и другие ученики.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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