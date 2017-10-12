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12.10.2017 09:02 
Две тверские школы вошли в топ 500 лучших по стране

Две тверские школы вошли в топ 500 лучших по стране

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Лучшими признаны 12 -ая гимназия и школа №35 с углубленным изучением немецкого языка. Последняя в почетном списке - впервые.

35-ая - единственная в Тверском регионе школа с углубленным изучением немецкого. Успехи, а именно участие в предметных олимпиадах и результаты экзаменов 9-классников, позволили ей по итогам прошлого года войти в список лучших в России.

Чтобы абсолютно каждый ученик мог свободно говорить по-немецки, в арсенале учителей тверской школы №35 всевозможные методики. К примеру, Алла Егорова предлагает ребятам фразу дня. Ее используют несколько раз в речи на протяжении всего урока. Так лучше запомнить, а значит, и пополнить свой словарный запас.

Возможность поехать в Германию - это еще один стимул для изучения языка. Обмен делегациями - обычная практика .
Ученики 9 и 11 классов кроме государственных сдают еще и дополнительные - языковые и получают сертификаты. Они - пропуск для учебы в колледжах и даже в университетах Германии. При этом далеко не все здесь мечтают стать лингвистами. Так, Роман Корниевский собирается поступать в Мюнхенский вуз, чтобы там изучать химию.

Три года подряд для учеников 4 классов устраивают аттестацию. Они получают свой первый сертификат на знание иностранного языка. Уроков немецкого здесь в 2 раза больше, чем в обычной школе. Изучать его начинают, впрочем, как и все сейчас, со второго класса.

Учителя 35-ой школы уверяют, немецкий остается востребованным, потому что знания одного английского языка для специалистов разных профилей теперь недостаточно. Это подтверждают и выпускники. Веский повод поговорить об этом у них будет в следующем году. Тогда школа отметит свой 55-лентий юбилей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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