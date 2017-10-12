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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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12.10.2017 09:02 
Обращение криптовалют будут взяты под государственный контроль

Обращение криптовалют будут взяты под государственный контроль

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Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин. По его словам, использование электронных денег сложно регулировать. Настораживает и волна киберпреступлений. Верхневолжье тоже охватила криптовалютная лихорадка.

Денежная единица России - рубль. Все банковские операции, внедрение новых платежных систем происходит именно с рублями. Тогда, как в других странах уже давно внедряется криптовалюта – цифровые деньги. Сейчас их более 2 тысяч разновидностей, но самая популярная – биткоин. Её создателем в 2009 году назвали японца Сатоши Накамото. На самом деле - это никнейм - псевдоним команды программистов, среди которых немало русских.

Биткоины – электронная валюта, подержать их, как эти обычные деньги – нельзя. Зато можно потратить. Работают только в Интернете. База данных, ее называют блокчейн, зашифрована и хранится на сотнях компьютеров. Её невозможно изменить и повторить. Эмиссия происходит путем выполнения определенных математических задач.

Биткоины не печатаются банком и не работают по правилам. Зато их можно потратить. В Москве, Воронеже с помощью новой технологии можно купить криптобилеты в театр или кино. В Твери за электронную валюту предлагали расплатиться в кафе. В Обнинске мужчина купил биткоины-подделки у цыган.


Биткоины можно добывать или как говорят «майнить» самостоятельно. Интернет пестрит сотнями предложений. Нужно создать майнингферму – ее цена от 5 тысяч долларов, для этого купить мощные видеокарты. В тверских магазинах их стоимость сейчас выросла вдвое. К тому же такая технология потребляет много электроэнергии. Еще можно установить приложение. Но многие тверитяне уже попались на удочку мошенников.

За криптовалютой и в первую очередь за технологией блокчейна - будущее, утверждают экономисты. Пока она мало изучена и никому не подчиняется. Но повлиять на нее можно. Когда пару месяцев назад начались аресты в одной из фирм, курс биткоина упал.

В Центробанке электронную валюту считают рискованной. Ее использование несет в себе высокие риски в плане отмывания денег и финансирования терроризма. Но криптовалюта уже становятся распространенным средством платежа во многих странах мира, и с этим необходимо считаться.


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