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12.10.2017 09:03 История музея под открытым небом - Морозовского городка, его прошлое и настоящие в одной инсталляции





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В Горьковке открылась необычная выставка. Здесь и судьбы рабочих мануфактуры и образцы тканей, которые были модными сто лет назад.



Это необычное здание в стиле " романтизированного модерна". Построена она была в начале 19 века в честь победы на Всемирной выставке в Париже, на которой Морозовский городок взял золотую медаль. Библиотекарь Ольга Леодорова с гордостью рассказывает о новом проекте, над которым более двух месяцев трудилась большая команда. Морозовский городок - это уникальный комплекс гражданской и промышленной архитектуры музея под открытым небом.



Это сохранившаяся стена хозяйственной постройки мануфактуры позволяет прикоснуться к истории. Здесь до сих пор сохранилось оригинальное клеймо МК, что означает морозовский кирпич.



Перенестись из настоящего в прошлое , познакомиться с историей и судьбой владельцев мануфактуры позволяет выставка - инсталляция. Одни из уникальных экспонатов- эскизы морозовских тканей художника Якова Сундукова, который работал на мануфактуре в конце 19, начале 20 века. Знаменитые парящие в воздухе цветы и цветочные принты.



Из собственных тканей, а тогда это были ситец, миткаль, сатин шились наряды не только для модных горожанок, но и для работниц. Обычно это была так называемая " парочка" - приталенная кофта и расклешенная юбка. В ней сочетались традиции народной одежды. Реплику такого костюма передала специально для выставки дизайнер Клавдия Смирнова. Не менее уникальное свидетельство той эпохи фотография- гравюра конца 19 начала 20 века.



Особое место в экспозиции отведено детям Варвары Морозовой . Иван был известейшим коллекционером. За рубежом его называли " русский , который не торгуется". Если ему нравилась коллекция художника он покупал ее целиком. Иван Абрамович открыл миру Марка Шагала. Сегодня его коллекция оценивается в 5 миллиардов рублей.



Чуть больше часа длится путешествие из прошлого в настоящее. Но оно позволяет узнать не только историю одной семьи. Но и раскрыть тайны уникального памятника архитектуры, чем и является сегодня Морозовский городок.









