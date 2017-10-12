Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





12.10.2017 09:03 
История музея под открытым небом - Морозовского городка, его прошлое и настоящие в одной инсталляции

История музея под открытым небом - Морозовского городка, его прошлое и настоящие в одной инсталляции

Фото  Видео репортаж Видео
В Горьковке открылась необычная выставка. Здесь и судьбы рабочих мануфактуры и образцы тканей, которые были модными сто лет назад.

Это необычное здание в стиле " романтизированного модерна". Построена она была в начале 19 века в честь победы на Всемирной выставке в Париже, на которой Морозовский городок взял золотую медаль. Библиотекарь Ольга Леодорова с гордостью рассказывает о новом проекте, над которым более двух месяцев трудилась большая команда. Морозовский городок - это уникальный комплекс гражданской и промышленной архитектуры музея под открытым небом.

Это сохранившаяся стена хозяйственной постройки мануфактуры позволяет прикоснуться к истории. Здесь до сих пор сохранилось оригинальное клеймо МК, что означает морозовский кирпич.

Перенестись из настоящего в прошлое , познакомиться с историей и судьбой владельцев мануфактуры позволяет выставка - инсталляция. Одни из уникальных экспонатов- эскизы морозовских тканей художника Якова Сундукова, который работал на мануфактуре в конце 19, начале 20 века. Знаменитые парящие в воздухе цветы и цветочные принты.

Из собственных тканей, а тогда это были ситец, миткаль, сатин шились наряды не только для модных горожанок, но и для работниц. Обычно это была так называемая " парочка" - приталенная кофта и расклешенная юбка. В ней сочетались традиции народной одежды. Реплику такого костюма передала специально для выставки дизайнер Клавдия Смирнова. Не менее уникальное свидетельство той эпохи фотография- гравюра конца 19 начала 20 века.

Особое место в экспозиции отведено детям Варвары Морозовой . Иван был известейшим коллекционером. За рубежом его называли " русский , который не торгуется". Если ему нравилась коллекция художника он покупал ее целиком. Иван Абрамович открыл миру Марка Шагала. Сегодня его коллекция оценивается в 5 миллиардов рублей.

Чуть больше часа длится путешествие из прошлого в настоящее. Но оно позволяет узнать не только историю одной семьи. Но и раскрыть тайны уникального памятника архитектуры, чем и является сегодня Морозовский городок.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.