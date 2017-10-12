







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













12.10.2017 09:03 Истребитель СУ-27 установят как памятник в Бологое





Фото Видео

Самолет участвовал в военной операции в Сирии, совершил 16 боевых вылетов и теперь будет украшать въезд в город. Материал подготовлен при содействие наших коллег - Медиагруппы - Бологое.



Инициатива установить истребитель в Бологое принадлежит местной патриотической организации. Ходатайство поддержали в Министерстве обороны и передали два самолета – СУ -27 и МИГ-25. Первый будет установлен на въезде в город, второй – на трассе М-10 в Выползово – там, где похоронены военные лётчики, герои Великой Отечественной. Самолет СУ-27 уже доставили в Бологое. Перед этим в истребителе полностью демонтировали боевое оборудование.



«Для летчиков это большая честь и уважение, что эта машина будет не просто списана, и разрезана на металлолом, а то, что она нам дальше поможет в воспитание молодежи», руководитель общественной организации «Возрождение Бологое» отметил Михаил Садовников.

Сейчас под Су-27 готовят постамент, планируется установка самолёта. Кто именно летал на истребителе, не известно. Но именно такие самолеты базируются на авиабазе Хотилово в Бологовском районе. После установки первого истребителя, активисты займутся транспортировкой второго.









