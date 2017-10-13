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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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13.10.2017 09:09 
Мастера керамического искусства привезли в Тверь большую выставку

Мастера керамического искусства привезли в Тверь большую выставку

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В экспозиции только лучшие изделия, собранные за последние несколько лет. Белый фарфор, ювелирно расписанный синим рисунком, дело рук студентов Гжельского государственного университета. Они приехали к нам впервые.

Чашки и блюдца, сахарницы и тарелки, фарфоровые статуэтки. На подиумах и постаментах – скульптуры и целые композиции. Их разнообразие поражает. Все творческие работы, а их почти 300, выполнены в различных направлениях и жанрах художественной керамики. В Твери Гжельский государственный университет свою коллекцию представил впервые.

Гжельская роспись удивительна. Впервые об этом промысле упоминается в завещании московского князя Ивана Калиты в XIV веке. Сейчас центр керамики находится в Подмосковном Раменском. Бело-синий узор обладает живостью и объемом. И кажется невероятным, сколько оттенков в этой монохромной синеве. Изделия расписываются вручную. У каждого художника свой, ни на кого непохожий почерк.

Катя Глущенко – будущий художник по керамике. Ее талантливые работы из шамота и стекла не менее интересны.

Выставка, объединившая художников-педагогов и одаренных студентов, вызвала большой интерес у тверитян. Гости из Подмосковья провели мастер-классы для всех желающих.


АРХИВ 


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