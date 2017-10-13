Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.10.2017 09:11 
В октябре исполняется 95 лет конструкторскому бюро Туполева

В октябре исполняется 95 лет конструкторскому бюро Туполева

Фото  Видео репортаж Видео
Последователи выдающегося авиационного конструктора в преддверии этого события приехали на родину учёного - в Кимры. Как достойно отметить эту дату, и в следующем году 130 летие со дня рождения Андрея Николаевича, обсудили с руководством города и района.

В составе делегации ПАО "Туполев", внук авиаконструктора, который тоже пошёл по стопам своего деда. Он часто приезжает на родину предков и самым активным образом участвует в подготовке памятных событий.

На Кимрской земле несколько памятных мест, связанных со знаменитым конструктором, некоторые из них требуют особого внимания. В первую очередь, установленный в качестве памятника ближнемагистральный пассажирский самолёт Ту-124 В. Самолёт необходимо покрасить, отремонтировать часть люков. Александр Затучный предложил рассмотреть предложение о возможности переноса этого памятника на более удобное место, около кимрского моста. Этот и другие вопросы стали предметом обсуждения на заседании рабочей группы по подготовке юбилейных дат, связанных со знаменитым авиаконструктором. В ПАО "Туполев" уже принято решение о выделении двух беспилотных летательных аппаратов, созданных ОКБ, для установки в качестве памятников на территории Кимрского района. Туполевцы постоянно помогают краеведческому музею, предоставляя материалы в экспозицию, посвящённую своему коллеге. Как раз с этой точки зрения они посетили музей и в этот раз. В следующем году планируется целый комплекс событий

Кимрский краеведческий музей один из объектов показа туристического маршрута "Тропа Туполева на Кимрской земле". Администрация района направила ходатайство в адрес Министерства туризма Тверской области о включении его в программу "Живые уроки".


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.