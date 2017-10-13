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13.10.2017 09:11 В октябре исполняется 95 лет конструкторскому бюро Туполева





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Последователи выдающегося авиационного конструктора в преддверии этого события приехали на родину учёного - в Кимры. Как достойно отметить эту дату, и в следующем году 130 летие со дня рождения Андрея Николаевича, обсудили с руководством города и района.



В составе делегации ПАО "Туполев", внук авиаконструктора, который тоже пошёл по стопам своего деда. Он часто приезжает на родину предков и самым активным образом участвует в подготовке памятных событий.



На Кимрской земле несколько памятных мест, связанных со знаменитым конструктором, некоторые из них требуют особого внимания. В первую очередь, установленный в качестве памятника ближнемагистральный пассажирский самолёт Ту-124 В. Самолёт необходимо покрасить, отремонтировать часть люков. Александр Затучный предложил рассмотреть предложение о возможности переноса этого памятника на более удобное место, около кимрского моста. Этот и другие вопросы стали предметом обсуждения на заседании рабочей группы по подготовке юбилейных дат, связанных со знаменитым авиаконструктором. В ПАО "Туполев" уже принято решение о выделении двух беспилотных летательных аппаратов, созданных ОКБ, для установки в качестве памятников на территории Кимрского района. Туполевцы постоянно помогают краеведческому музею, предоставляя материалы в экспозицию, посвящённую своему коллеге. Как раз с этой точки зрения они посетили музей и в этот раз. В следующем году планируется целый комплекс событий



Кимрский краеведческий музей один из объектов показа туристического маршрута "Тропа Туполева на Кимрской земле". Администрация района направила ходатайство в адрес Министерства туризма Тверской области о включении его в программу "Живые уроки".









