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13.10.2017 09:12 Общероссийский народный фронт проверяет филиалы "МФЦ"





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Поводом для этого стали многократные жалобы граждан. Люди вынуждены подолгу простаивать в очереди, а сроки получения готовых документов и вовсе задерживают на неопределенный срок.

В этом году активисты ОНФ побывали во Ржеве, Лихославле, Зубцове. Работу тверского филиала проверили в апреле и сегодня решили оценить изменения.



На улице Трехсвятская расположены сразу 3 филиала МФЦ. В филиале №1 жителям Твери и Калининского района по принципу "одного окна" доступны 243 государственные и муниципальные услуги. В день выдается от 650 до 750 талонов. Ежемесячно специалисты готовят 13.5 тысяч пакетов документов.



А вот для маломобильных групп населения в работе МФЦ за эти шесть месяцев ничего не изменилось. Такой порог инвалидная коляска без посторонней помощи не преодолеет, лифт в здании также не приспособлен для инвалидов-колясочников.



Время ожидания в очереди также за эти пол года не сократилось.



Активисты ОНФ уже выступали с инициативой, чтоб на талонах было указано количество человек в очереди и примерное время ожидание, которое, кстати, по нормативом должно быть не более 15 минут.



В итоге время ожидания для этой посетительницы составило около полу часа. Среди жалоб жителей - сроки получения документов иногда сдвигаются.



Теперь за работу многофункциональных центров вместо областного Министерства промышленности и информационных технологий будет отвечать Минэкономразвития. ОНФ направит информацию о выявленных нарушениях новому куратору МФЦ. Вопрос остаётся на контроле общественников. Впрочем, в региональном правительстве уже заговорили о том, что систему МФЦ ждет серьезное реформирование. Да, и сами сотрудники предлагают варианты для того, чтобы повысить эффективность своей работы.



В офисах МФЦ, будет доступен полный пакет государственных и муниципальных услуг, востребованных населением - от получение паспорта или выписки по объектам недвижимости до возможности записаться по электронной очереди к врачу.









