Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.10.2017 09:12 
Общероссийский народный фронт проверяет филиалы "МФЦ"

Общероссийский народный фронт проверяет филиалы МФЦ

Фото  Видео репортаж Видео
Поводом для этого стали многократные жалобы граждан. Люди вынуждены подолгу простаивать в очереди, а сроки получения готовых документов и вовсе задерживают на неопределенный срок.
В этом году активисты ОНФ побывали во Ржеве, Лихославле, Зубцове. Работу тверского филиала проверили в апреле и сегодня решили оценить изменения.

На улице Трехсвятская расположены сразу 3 филиала МФЦ. В филиале №1 жителям Твери и Калининского района по принципу "одного окна" доступны 243 государственные и муниципальные услуги. В день выдается от 650 до 750 талонов. Ежемесячно специалисты готовят 13.5 тысяч пакетов документов.

А вот для маломобильных групп населения в работе МФЦ за эти шесть месяцев ничего не изменилось. Такой порог инвалидная коляска без посторонней помощи не преодолеет, лифт в здании также не приспособлен для инвалидов-колясочников.

Время ожидания в очереди также за эти пол года не сократилось.

Активисты ОНФ уже выступали с инициативой, чтоб на талонах было указано количество человек в очереди и примерное время ожидание, которое, кстати, по нормативом должно быть не более 15 минут.

В итоге время ожидания для этой посетительницы составило около полу часа. Среди жалоб жителей - сроки получения документов иногда сдвигаются.

Теперь за работу многофункциональных центров вместо областного Министерства промышленности и информационных технологий будет отвечать Минэкономразвития. ОНФ направит информацию о выявленных нарушениях новому куратору МФЦ. Вопрос остаётся на контроле общественников. Впрочем, в региональном правительстве уже заговорили о том, что систему МФЦ ждет серьезное реформирование. Да, и сами сотрудники предлагают варианты для того, чтобы повысить эффективность своей работы.

В офисах МФЦ, будет доступен полный пакет государственных и муниципальных услуг, востребованных населением - от получение паспорта или выписки по объектам недвижимости до возможности записаться по электронной очереди к врачу.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.