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13.10.2017 09:12 В России стартовал осенний призыв в армию





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От Тверского региона в подразделения Западного военного округа отправятся служить около 1200 юношей. О том, как будет проходить набор новых бойцов в этом году, и какие новшества ожидают солдат сегодня нам рассказали в областном военкомате.



Призывников-2017 ждет сразу несколько изменений. Во-первых, с этого года в армию идут служить первые представители школьного движения "Юнармия", пока, всего 500 человек. Тверские юнармейцы еще не подросли, так что Верхневолжье новация затронет позже. Во-вторых, те, кто закончил среднее профессиональное учебное заведение, теперь имеют право менять срочную службу на контрактную. Раньше такая возможность была лишь у бывших студентов.



Интерес к альтернативной службе в Тверской области незначительный. Пока заявился лишь один желающий. Чем он будет заниматься, пока ищут. Вместе с тем среди молодёжи служить стало престижно - об этом свидетельствует хотя бы то, что так называемых уклонистов в Верхневолжье с каждым призывом становится всё меньше и меньше.



Осенняя призывная компания продлится в регионе до конца декабря. Служить тверские ребята будут, в основном, в частях и подразделениях Западного военного округа. Отправка первой команды состоится уже в ближайшие дни -17 октября.









