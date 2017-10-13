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13.10.2017 09:13 В Тверской области планируется наладить производство железобетонных дорожных ограждений по уникальным для России австрийским технологиям





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Сейчас такие дорожные препятствия приобретают всё большую популярность. Предприятия по их производству есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Новые ограждения, которые планируется выпускать у нас в регионе, более безопасны, а их элементы без вреда для всей конструкции можно легко заменить. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках бизнес-миссии в Австрийскую республику подписали тверское предприятие ТЖБИ-4, специализирующееся на выпуске железобетонных изделий, и одна из ведущих профильных австрийских компаний "Дельта Блок Интернешнл ГМБХ".



На заводе уже определили место, где планируют разместить новую линию - это один из формовочных цехов. Установленное здесь оборудование можно использовать при производстве дорожных ограждений по уникальной австрийской технологии, как например, вот эту пропарочную камеру. Она служит для ускорения процесса набора прочности бетона. Подобная интеграция, в свою очередь, существенно сэкономит средства на монтаж и запуск инновационной линии.



Причина, по которой австрийцы выбрали именно тверское предприятие - стабильная работа и авторитет. На строительном рынке завод уже 35 лет. Их продукция на автодорогах, мостах, спортивных и развлекательных центрах, жилых комплексах и объектах сельхозназначения.

Главное назначение подобных бетонных препятствий - обеспечить дорожную безопасность, разделить между собой встречные транспортные потоки. Уникальность нового поколения ограждений в том, что они не только гарантированно уберегут от выезда на встречную полосу, но и сохранят жизнь при движении по своей стороне дороги.



Запуск нового производства зависит, в основном, от объёма заказов на планируемую продукцию. Здесь немаловажная роль принадлежит и региональному правительству. Сейчас потребность в железобетонных дорожных ограждениях, в том числе и в нашем регионе, довольна высока - ими оснащают, как строящиеся федеральные трассы, например, М-11, так и действующие - М-10. Сейчас их приходится возить из других областей. С запуском новой линии, можно будет сэкономить и на времени доставки, и на оплате перевозок. А это существенно удешевит строительство.









