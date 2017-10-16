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16.10.2017 09:12 В Тверской области открылся Международный фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный Василию Андрееву





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Концерты пройдут в Бежецке и Твери. Его участниками станут талантливые исполнители не только из Верхневолжья, но из многих городов России. Впервые на фестивале выступят гости из Японии.



Они так тонко чувствуют русскую душу, что кажется, родились и выросли в России. В Тверь из Токио приехали артисты уникального оркестра русских народных инструментов. Руководит коллективом Шотаро Китагава. Это первый японец, который научился играть, как он сам говорит, на «барарайке». К сожалению, в его языке нет буквы «л», которая передает всю непостижимость русской натуры.



Получив в Ростове-на-Дону музыкальное образование, Шо Китагава вернулся к себе на родину. И стал продолжать дело своего отца и деда, тоже влюбленных в Россию. Молодой музыкант 8 лет возглавляет оркестр имени Китагава, который с успехом выступает на различных площадках мира. В Тверскую область, на родину Андреева, мечтали приехать давно.



Международный фестиваль посвящен нашему земляку, выдающемуся музыканту-просветителю, уроженцу Бежецка, Василию Андрееву. Мечта маэстро соединить фрак и балалайку, создать оркестр русских народных инструментов по принципу симфонического, сбылась. И теперь традиции продолжаются.



Политика разъединяет, а вот музыка должна сближать, уверены организаторы фестиваля. Тем, кто играет на народных инструментах, добавляет доброты. На «Андреевские дни» не раз приезжали музыканты из Швеции, Белоруссии, Финляндии.



Фестиваль народно-инструментальной музыки пройдет в течение двух дней в Твери и Бежецке. Следующий год будет объявлен в России годом Японии. И его старт будет дан в Верхневолжье.









