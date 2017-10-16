Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





16.10.2017 09:12 
Лучшего по профессии сегодня определили в Твери

Лучшего по профессии сегодня определили в Твери

Фото  Видео репортаж Видео
Впервые участниками всероссийского конкурса стали воспитанники интернатов и коррекционных школ.

Участников конкурса приветствовали творческие коллективы Дворца творчества. В наш город приехали лучшие по профессии в своих регионах среди специальных, коррекционных школ и интернатов.

Тверь впервые стала площадкой проведения такого конкурса.146 лучших в своем деле ребят в возрасти от 14ти до 18ти лет это представители 35ти регионов страны.
C успешным окончанием конкурса участников поздравил губернатор Игорь Руденя. Приветственный адрес зачитал зампред правительства Андрей Белоцерковский.

Почетные гости и члены жюри отметили интересные темы круглых столов, высокий уровень подготовки ребят к рабочим профессиям, отличную организацию конкурса. Чтобы обеспечить максимальную объективность судейства, участники конкурса работали под номерами, без указания имен и региона. Ни в одной из номинаций не было ребят, которые бы не справились с заданием.

И вот финал Всероссийского конкурса "Лучший по профессии -2017" среди воспитанников специальных, коррекционных школ и интернатов с ограничениями по здоровью. Все участники получили памятные тверские сувениры, а лучших в своей номинации наградили дипломами и специальными призами.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.