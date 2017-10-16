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16.10.2017 09:12 Лучшего по профессии сегодня определили в Твери





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Впервые участниками всероссийского конкурса стали воспитанники интернатов и коррекционных школ.



Участников конкурса приветствовали творческие коллективы Дворца творчества. В наш город приехали лучшие по профессии в своих регионах среди специальных, коррекционных школ и интернатов.



Тверь впервые стала площадкой проведения такого конкурса.146 лучших в своем деле ребят в возрасти от 14ти до 18ти лет это представители 35ти регионов страны.

C успешным окончанием конкурса участников поздравил губернатор Игорь Руденя. Приветственный адрес зачитал зампред правительства Андрей Белоцерковский.



Почетные гости и члены жюри отметили интересные темы круглых столов, высокий уровень подготовки ребят к рабочим профессиям, отличную организацию конкурса. Чтобы обеспечить максимальную объективность судейства, участники конкурса работали под номерами, без указания имен и региона. Ни в одной из номинаций не было ребят, которые бы не справились с заданием.



И вот финал Всероссийского конкурса "Лучший по профессии -2017" среди воспитанников специальных, коррекционных школ и интернатов с ограничениями по здоровью. Все участники получили памятные тверские сувениры, а лучших в своей номинации наградили дипломами и специальными призами.









