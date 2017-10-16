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16.10.2017 09:13 
В Тверской области сегодня прошел очередной этап Всероссийской акции "Живи, лес"

В Тверской области сегодня прошел очередной этап Всероссийской акции Живи, лес

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За один день волонтерам удалось высадить более 100 деревьев. Новые кленовые и еловые аллеи появились и в областной столице.

Клен остролистный - порода, адаптированная к нашему климату, значит должен прижиться. Аллея появилась на пересечении улиц Оснабрюкской и Дружинной. Эти сто малышей - будущая защита микрорайона Мамулино.

Вместе со специалистами лесного хозяйства, за лопаты взялись студенты биологического факультета. Посадка деревьев для них - хорошая практика.

А в Южном в этот день появились ёлочки. Их сажали учащиеся 44 гимназии. За тем, как приживутся зеленые малыши, ребята обязались следить лично. К юным лесоводам присоединились ветераны и участники школьного лесничества.

Посадка зеленых насаждений в городах сегодня прошла по всей стране. Так реализуется всероссийская акция "Живи, лес!". Ее задача привлечь внимание к проблемам защиты природы. В эти дни на улицы и в парки вышли сотни людей, чтобы убрать мусор, облагородить территорию.


АРХИВ 


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