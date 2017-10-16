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16.10.2017 09:13 Правительство региона сегодня уделяет особое внимание поддержке малообеспеченных семей





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Одна из таких форм - социальный контракт. Это по сути договор, согласно которому люди получают от государства средства, необходимые, к примеру, для начала собственного дела. Сотни семей Тверской области уже воспользовались этой возможностью. Только в Ржевском районе улучшили качество своей жизни 183 семьи.



Яблоки - лишь часть рациона кроликов. Для них Морозовы выращивают овес. Чтобы возделать 20 соток земли, без мотоблока не обойтись. Купить его для многодетной семьи с доходом, едва достигающим прожиточного минимума на каждого, значит, отказать себе в чем-то более необходимом. У них трое детей. Николай - старший. Поэтому в прошлом году эти жители деревни Поволжье Ржевского района заключили с государством социальный контракт. Получили 64,5 тысячи рублей, на которые смогли взять и технику, и животных.



Не хватает зарплаты на развитие подсобного хозяйства и семье Ворониных из соседней деревни Образцово. Надежда - воспитатель в детском саду, муж - рабочий. Как и у большинства сельских жителей, основной продуктовый набор - с огорода. Впервые высокий урожай получили, когда установили теплицу. В прошлом же году завели кур и уток. Помог социальный контракт.



На дополнительную денежную поддержку от 20 до 150 тысяч имеют право малообеспеченные и многодетные семьи. Каждая составляет свою программу адаптации от 2 до 3 лет. Социальные работники помогают и контролируют.



Такую форму социальной помощи за 4 года получили только в Ржевском районе 183 семьи. Действие программы продолжается.









