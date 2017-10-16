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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





16.10.2017 09:14 
В микрорайоне Южный продолжается строительство нового здания поликлиники

В микрорайоне Южный продолжается строительство нового здания поликлиники

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Она рассчитана на прием 200 пациентов в день. Там будут работать современные диагностические кабинеты и лаборатория. Планируется, что полностью здание сдадут в начале 2018 года.

Тверитянка Светлана Морозова помнит те времена, когда сама лечилась в этой поликлинике. Сейчас уже на прием приводит своих дошколят - сына Захара и дочку Злату и каждый раз боится, что после похода к врачу дети разболеются по-новой.

Когда-то построенная поликлиника в новом микрорайоне была рассчитана на 5 с половиной тысяч пациентов. Южный "разросся", почти в 2 раза увеличилось и число юных жителей. На педиатров нагрузка большая, а кабинетов под личный прием всего 3. В новом здании педиатрическое отделение займет весь второй этаж. Вместе с новым зданием медики получат и новое оснащение поликлиники. Появится возможность использовать современные информационные технологии - к врачу можно будет записаться онлайн через мобильное приложение.

В августе 2016 глава региона Игорь Руденя побывал в детской поликлинике в Южном, тогда и было принято решение о строительстве нового здания.

Работы ведутся опережающими темпами. На сегодняшний день строители уже монтируют перекрытия первого этажа будущей поликлиники. До конца года планируют, не просто возвести её под крышу, но и установить все окна, а также подвести систему отопления.

На сегодняшний день в областном бюджете уже предусмотрено 211 миллионов рублей на строительство. Но впереди еще работы по благоустройству территории, так что сумму при необходимости увеличат. Уже озвучен новый срок сдачи объекта - первый квартал 2018 года.


АРХИВ 


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