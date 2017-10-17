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17.10.2017 09:16 В тверской академии ВКО прошел день открытых дверей





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Всем желающим показали самые современные тренажеры, на которых учатся курсанты и рассказали о новых учебных курсах.



У клуба академии Воздушно-космической обороны в День открытых дверей всех встречал духовой оркестр. Более шестисот молодых юношей и девушек и их родители из разных регионов приехали в это день в Тверь.



Уже в фойе клуба можно было почувствовать, как и чем живёт академия, начиная от экипировки и обеспечения курсантов. Родители и будущие абитуриенты с интересом рассматривали удобную обувь и амуницию на все сезоны. Здесь же можно было познакомиться со спортивными достижениями академии.



Каких-то особых преференция для спортсменов нет, но при наборе одинакового количества баллов, комиссия может отдать предпочтение как раз им. Особый интерес к военной профессии у девушек.



О правилах поступления, требованиям к абитуриентом, специальностях, которые готовит академия, подробно можно было узнать на встрече с руководством академии. Будущие офицеры готовятся по 11 специальностям. С деталями и особенностями профессии, условиями обучения, традициями давала возможность познакомиться экскурсия по академии. Возможно, среди тех, кто впервые прошёл по этим легендарным коридорам, вглядывался в лица выдающихся выпускников, есть те, кто продолжит славу академии и станет её гордостью.









