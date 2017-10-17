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17.10.2017 09:17 16 октября по всей стране отметили День одного из самых древних продуктов – хлеба





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Раньше процесс его выпечки был таинством, ведь с тем минимальным набором продуктов выпечь хороший хлеб было бы сложно.



Каждая хозяйка знает, что при выпечке хлеба, нужно правильно замесить тесто. Но одно дело приготовить на семью, а другое – накормить весь город. Поэтому профессия «тестомес» считается главной на заводе. Светлана Тараканова в хлебопекарном цехе уже 15 лет. В среднем за одну смену делает более 50 замесов, в каждой деже по 150 кг. Все с душой и большой любовью.



В рецепте: вода, мука, дрожжи и никаких добавок. Пшеничный хлеб здесь пекут проверенным веками способом - опарным.



Спустя два часа тесто попадает на разделку, затем по конвейеру – в печку. Так рождается маленькое чудо.



Это огромная печь, где выпекается пшеничный хлеб и батоны. А глядя вот в это окошко, технологи наблюдают, как производится ароматная продукция. Нажимаем на кнопку и видим замечательные батончики.



Пекарь считается одной из самых древних профессий на земле. Человечество научилось изготавливать хлеб 8 тысяч лет тому назад. Продавать булочки начали еще в Древнем Египте. Особо уважали пекаря и на Руси – за мастерство и за честность. Шеф-повар Елена Гринелевич и не помнит, сколько за свою жизнь испекла хлеба. Но самым интересным считает каравай, украшение любого стола. Он всегда круглой формы, каждая деталь имеет свое значение.



Сейчас в Тверской области бум хлебопекарень. Стараясь удивить клиентов, возвращаются к старинным русским рецептам. Следят и за современными трендами. В моде бездрожжевые батоны, хлеб с морковью, орехами и манго. Запах пекарни один из самых лучших на свете. Говорят, любая пища приедается, но хлеб – никогда.









