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17.10.2017 09:18 
Одна из дорог в Твери, названная именем прославленного летчика Коняева, находится сегодня в плачевном состоянии

Одна из дорог в Твери, названная именем прославленного летчика Коняева, находится сегодня в плачевном состоянии

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Участок в Элеваторе ведет к крупным предприятиям города, но из-за больших ям доехать до них можно с большим трудом. В этом убедилась Екатерина Бардеева и узнала, когда ждать ремонта.

Сейчас под лужами на этом участке дороги ям почти не видно. Их можно только почувствовать, попав туда колесом. Каждый раз для водителей сюрприз. Глубина некоторых ям, по их словам, достигает полуметра.

Проблемный участок по улице Коняевская совсем не большой (около двухсот метров), но хлопот водителям доставляет порядочно. Этот район считается промышленный, здесь находятся несколько крупных предприятий. Сотням людей приходиться добираться до работы по этой дороге, преодолевая глубокие препятствия, объездных путей к части заводов нет. Пешеходы рискуют жизнью, водители каждый раз чуть ли не прощаются с автомобилями.

Разбивать асфальт помогают большегрузы, которые приезжают в промзону. Когда они движутся, легковые стоят. Вместе по такой дороге не разъехаться. Часть машин перевозит опасные грузы, попав в глубокую яму, водители могут не справиться с управлением.

С просьбой отремонтировать Коняевскую улицу горожане не раз обращались в разные инстанции. Но в план капитального ремонта она не попадает. Сейчас появилась надежда хотя бы на ямочный.

Засыпать ямы обещают и на прилегающей улице. Она тоже разбита. В городской администрации призывают жителей быть активнее самим. Ведь средства на ремонт, пусть даже временный, чиновники смогут найти только после частых обращений граждан и предписаний Госавтоинспекции.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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