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17.10.2017 09:18 
В Твери выросла стоимость поездок в маршрутном такси

В Твери выросла стоимость поездок в маршрутном такси

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Теперь за билет пассажиру придется заплатить 25 рублей при поездке по городу и 30 – если маршрутка выезжает за пределы Твери. Это второе увеличение за год.

Частные перевозчики могут самостоятельно устанавливать стоимость своих услуг по доставке пассажиров. Главное заблаговременно информировать о предстоящих изменениях цены проезда. Объявления в маршрутках появились неделю назад. Формальности соблюдены. Теперь если не устраивает цена - на выход.

Впрочем пассажиров пока меньше не стало, хотя жалуются многие. Люди по прежнему предпочитают быстро сесть в маршрутку и заплатить на 5-7 рублей больше, чем долго ждать автобус или троллейбус, ехать с пересадками, но сэкономить деньги. Пассажирами общественного муниципального транспорта так и остаются в основном пенсионеры.

Как объясняют бизнесмены подорожание проезда связано с ростом цен на топливо и увеличением затрат на содержание транспорта. Бизнесмены уверяют, что экономически обоснованная цена проезда на маршрутке сейчас около 30 рублей.

Напомним, что цены в маршрутных такси в этом году поднимаются уже во второй раз. Ранее с 20 до 22 подорожал проезд в январе. Экономисты считают такой рост необоснованным.

На муниципальном транспорте, по крайней мере до Нового года, стоимость проезда не изменится будет также составлять 20 рублей за одну поездку.


АРХИВ 


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