







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













17.10.2017 09:18 В Твери выросла стоимость поездок в маршрутном такси





Фото Видео

Теперь за билет пассажиру придется заплатить 25 рублей при поездке по городу и 30 – если маршрутка выезжает за пределы Твери. Это второе увеличение за год.



Частные перевозчики могут самостоятельно устанавливать стоимость своих услуг по доставке пассажиров. Главное заблаговременно информировать о предстоящих изменениях цены проезда. Объявления в маршрутках появились неделю назад. Формальности соблюдены. Теперь если не устраивает цена - на выход.



Впрочем пассажиров пока меньше не стало, хотя жалуются многие. Люди по прежнему предпочитают быстро сесть в маршрутку и заплатить на 5-7 рублей больше, чем долго ждать автобус или троллейбус, ехать с пересадками, но сэкономить деньги. Пассажирами общественного муниципального транспорта так и остаются в основном пенсионеры.



Как объясняют бизнесмены подорожание проезда связано с ростом цен на топливо и увеличением затрат на содержание транспорта. Бизнесмены уверяют, что экономически обоснованная цена проезда на маршрутке сейчас около 30 рублей.



Напомним, что цены в маршрутных такси в этом году поднимаются уже во второй раз. Ранее с 20 до 22 подорожал проезд в январе. Экономисты считают такой рост необоснованным.



На муниципальном транспорте, по крайней мере до Нового года, стоимость проезда не изменится будет также составлять 20 рублей за одну поездку.









