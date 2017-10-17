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17.10.2017 09:19 
В Россию идет новый грипп Мичиган

В Россию идет новый грипп Мичиган

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Ранее он не был активен, поэтому медики называют его весьма опасным и рекомендуют заранее привиться. Об этом говорили сегодня на брифинге в Твери.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что новый вирус "Мичиган", подобен свиному калифорнийскому, который приходил в 2009 году и может иметь опасные последствия. С августа месяца в тверской области идет прививка населения, и на сегодняшний день вакцинацию прошли 82% взрослых и детей от запланированного количества жителей Верхневолжья.

О противопоказаниях прививки необходимо консультироваться с лечащим врачом. Но в любом случае не следует терять время: бесплатная вакцинация в тверской области завершается 20го октября.


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