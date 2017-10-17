







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













17.10.2017 09:19 В Россию идет новый грипп Мичиган





Фото Видео

Ранее он не был активен, поэтому медики называют его весьма опасным и рекомендуют заранее привиться. Об этом говорили сегодня на брифинге в Твери.



Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что новый вирус "Мичиган", подобен свиному калифорнийскому, который приходил в 2009 году и может иметь опасные последствия. С августа месяца в тверской области идет прививка населения, и на сегодняшний день вакцинацию прошли 82% взрослых и детей от запланированного количества жителей Верхневолжья.



О противопоказаниях прививки необходимо консультироваться с лечащим врачом. Но в любом случае не следует терять время: бесплатная вакцинация в тверской области завершается 20го октября.









