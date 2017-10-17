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17.10.2017 09:19 Приобщиться к русским народным традициям смогли в эти дни в Торжокском районе





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Там прошел большой праздник - Покровские гуляния. Для гостей были организованы познавательные экскурсии, ярмарки. А самые смелые смогли научиться заповедным играм.



Приобщиться к русским народным традициям, узнать о том, как отмечал этот день простой народ, когда не было ни айфонов, ни компьютеров, ни телевизоров, можно было на Покровских гуляниях вблизи деревни Василёво. Здесь вместе с участниками музыкальных фольклорных коллективов гости водили хороводы, знакомились с заповедными русскими играми - такими, как, например, Кила или Городки, пробовали свои силы в стрельбе из старинных стрелецких пистолей и ружей.



В рамках празднования для гостей и участников были организованы познавательные экскурсии по Терему-музею "Птица счастья" - здесь представлены экспонаты традиционных народных промыслов, собраны сведения о памятных местах на пути из двух столиц - от Москвы до Санкт-Петербурга.



Приобщиться к памяти предков можно было и на площадке города мастеров - всех желающих здесь учили мастерить своими руками кукол, лепить кувшины на гончарном круге, играть на старинных русских инструментах.



Примечательно, что аналогичные праздничные мероприятия под эгидой Всероссийской Патриотической Культурной Экспедиции "Традиции Духа", проходили в этот день не только на территории Верхневолжья, но и в Крыму.



Губернатор Игоря Руденя поставил задачу развивать в Верхневолжье событийный туризм. По словам главы региона - это одна из немногих отраслей экономики, которая за счет собственных ресурсов позволяет привлекать в муниципалитеты инвестиции. Не случайно сейчас данной сфере правительство Тверской области уделяет самое серьёзное внимание. В дальнейшем проведение "Покровских гуляний" на этой площадке планируется сделать ежегодным.









