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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





18.10.2017 09:10 
Более 100 изобретений и инновационных технологий



 
В Твери открылась специализированная выставка «Изобретатель и рационализатор-2017". Многие экспонаты можно было «потрогать» руками.

Студенты политехнического колледжа предлагают воспитывать новых гроссмейстеров, используя необычные шахматы. Фигуры они сделали из стали на токарном станке. А вот по мнению специалистов технического университета: за ветроэнергетикой – будущее. Во многих странах ветер уже давно стал ведущим источником новой энергии, она дешевле ядерной.
Ветроустановки есть на Дальнем Востоке, но вполне могут появиться и в Тверской области.

Есть среди разработчиков и те, кто готов предложить нововведения в области дорожного хозяйства. Их можно использовать при строительстве опорно-пропускных сооружений.

Не обошли вниманием наши новаторы еще одно перспективное направление – медицину. Нейрохирург детской областной больницы Леон Нганкам проводит уникальные операции, которые раньше делали только в Москве. Десятки новорожденных уже получили шанс на выздоровление.

Всего на выставке представлено более 100 изобретений. Это проекты и разработки в области робототехники, здравоохранения, экологии, машиностроения и биотехнологии. Члены жюри, отмечают: в Твери высокий потенциал.

В рамках выставки пройдет круглый стол , с докладами выступят представители Минэкономразвития и Министерства промышленности. Лучшие разработки выставки получат награды.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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