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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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18.10.2017 09:10 
В Тверской области появился памятник дважды Герою советского союза, маршалу Ивану Коневу



 
Бюст установили сегодня в деревне Поддубки, где в 41-ом шли ожесточенные бои за Калинин.

Имя Маршала Конева навсегда связано с тверской землей. Здесь под его командованием разворачивалась Калининская освободительная операция, которая во многом определила ход Второй мировой войны и стала отправной точкой к Великой Победе.

Бюст Маршалу Коневу изготовлен и передан в дар Калининскому району в рамках федерального проекта «Аллея Российской Славы». Именно в районе деревень Медное, Поддубки и Мермерины в 1941-ом было остановлено движение фашисткой армии вглубь страны. Свидетели тех лет, которые пришли сюда, с болью вспоминают кровавые события военного времени, новый памятник для них - дань героизму не только командующему, но и всему советскому народу.

Маршал Конев в годы Великой Отечественной войны организовал и успешно провел ряд важнейших операций. Командующим Калининской оборонительной операции он был с октября 41-го по август 42-го. За решительность в действиях и близость к бойцам на передовой линии фронта в народе Ивана Конева называли «солдатским маршалом». А вот что говорил сам Герой Советского Союза сразу после войны о боях под Калининым.

Калининский район закрывал врагу пути выхода в наш глубокий тыл на Волгу, на Ярославль и в тыл северо-западного фронта. Немецкое командование придавало владению Калинином важнейшее значение, оно бросило на Калининское направление довольно большие силы. + Появление противника в районе Калинина бесспорно грозило захватом москвы с Севера и Северо-Востока.

Воспоминаниями об отце делилась дочь командующего Наталья Ивановна Конева. Бюст установили на территории мемориала артиллеристам рядом с федеральной трассой М-10 в центре Поддубок. По ее мнению, это хорошее место для памятника.

17 уроженцев Калининского района имеют звания Героев Советского Союза. Все они достойны того, чтобы о них помнили, считают здесь, и планируют еще устанавливать памятные знаки.

В ближайшее время по итогам конкурса одной из сельских школ присвоят имя Маршала Конева.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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