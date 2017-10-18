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18.10.2017 09:11 В Твери Заволжский районный суд вынесен приговор жителю областного центра, который об участии в деятельности ИГИЛ - организации, признанной в России террористической





Статья 205 со значком 6 Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которой молодой человек был осуждён, сравнительно новая: введена в действие немногим больше года назад - в июле 2016-го года.



Расследованием уголовного дела занималось Управление Федеральной службы безопасности России по Тверской области. Выводы ФСБ о причастности восемнадцатилетнего уроженца и жителя Твери к совершению преступления поддержала прокуратура Заволжского района. Судом было установлено, что молодой человек посредством социальной сети "Вконтакте" на протяжении полутора лет переписывался с гражданином Таджикистана, участвовавшим в боевых действиях на стороне запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ.



« Житель города Твери не обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении знакомым указанного преступления. В ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в отношении его знакомого, будучи предупреждённым об уголовной ответственности, не сообщил следователю об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", отметила старший помощник прокурора Тверской области Жанна Дмитрина.

КЗК: Подсудимый признан виновным в совершении преступления, а именно в несообщении правоохранительным органам о лице, участвовавшем в международной террористической организации.

Синхрон 13:00:09-13:00:21: " Житель города Твери признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 205 прим.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей", сообщила пресс-секретарь Заволжского районного суда города Твери Яна Потапова,



Приговор не обжалован и вступил в законную силу. Напоминаем, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан. Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52.









