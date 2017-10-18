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18.10.2017 09:12 В Кимрах открылась вторая очередь производственного комплекса «Хамильтон Стандард – Наука»





Теперь производство приборов для кондиционирования салонов самолетов «Боинг» полностью переведено в Россию.



В новых цехах играет музыка, гуляют гости, шарики и флаги. Но скоро будет не до веселья – завезут оборудование и здесь закипит работа.



Штат сотрудников с открытием второй очереди Хамильтон стандарт Наука в Кимрах увеличат на 100 человек. Ставку делают в первую очередь молодежь, обучают прямо на производстве. Средний возраст сотрудников около 30 лет.



«Хамильтон начал сборку теплообменников для Airbus и Boeing в 90-х в Москве. Постепенно в России освоили весь производственный процесс. Мощностей одной площадки стало не хватать, тогда и открыли первую очередь завода в Кимрах.



Сейчас на предприятии налаживают выпуск самых больших в мире авиационных теплообменников, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей. Уже собраны первые пробные образцы матриц для этих агрегатов. В производственном процессе приняли участие и почетные гости.



Общий объем инвестиций в проект уже составил порядка миллиарда 300 миллионов рублей.

Запустить новые цеха на полную мощность планируется к следующему году. Таким образом Кимрское предприятие станет одним из крупнейших в мире по производству теплообменников для кондиционеров в гражданских самолетах.









