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19.10.2017 09:06 
В Верхневолжье прошел областной День призывника

В Верхневолжье прошел областной День призывника

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Свои двери для почти 300 школьников открыл Центр боевого применения и переучивания летного состава.

Красивые, надежные винтокрылые машины притягивают взгляды школьников и студентов. Для многих из них встреча с такими гигантами- первая. В Центре боевого применения и переучивания летного состава можно увидеть практически все вертолеты, стоящие на вооружении страны. Но больше всего поражает музей вертолетной техники под открытым небом. Например, на этой забавной стрекозе Ми-10 можно подвесить до 12 тонн груза.

Музей был создан в 1989 году, благодаря энтузиазму инженерно- технического состава. Вертолеты сюда поставлялись со всей страны.

А на этой площадке ребятам показывали комплект военнослужащего срочной службы. Бронежилет, шлем, стрелковое оружие весом в 20 килограммов. Ноша не легкая, но дело, как тут говорят, в подготовке.

Для Валерия Трясцина служба уже подходит к завершению. Попав в ряды вооруженных сил он понял, что армия- это прежде всего престиж.

И это главный итог сегодняшней экскурсии. Будущим призывникам в гостях у военных понравилось. Вернуться сюда обещают уже в качестве новобранцев.

Завершился один день в армии обедом с полевой кухни. Каша с мясом и горячий чай после длительной экскурсии пошли на ура.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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