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19.10.2017 09:06 В скором времени новые штрафы могут ввести и для водителей, которые не пропускают пешеходов





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В Твери аварий на "зебрах" становится все больше. В связи с этим у госавтоинспекции начались внеплановые рейды.



Спешка на дороге часто заканчивается неспешной очередью в травматологию. Обычно за сутки в статистике ГИБДД один, максимум два наезда. Только за выходные в Тверской области сбили 9 человек, в том числе одного ребенка. 16 октября серьезно пострадали еще пятеро. С внеочередной операцией "пешеход" на дороги Твери вышли десятки дорожных полицейских.



Часто пешеходы умудряются попадать под колеса даже троллейбусов, которые едут со скоростью 30 км/ч.



Пока человек не окажется под колесами он не понимает всей серьезности как ему кажется незначительного нарушения.



Сбивают всегда неожиданно. Задумался или поспешил, не повернул голову и вот уже лежит переломанный человек на мокрой дороге.

Или вот так ночью - бегут двое через четыре полосы с нарушением правил. Один ряд машин пропускает - а второй нет. У автомобиля помят капот, у пешехода сотрясение, переломы.



Пешехода в темной одежде практически не видно в сумерках. Водители таких называют призраками. Здесь нарушение водителя бесспорно - он получит штраф, но пешеход даже не повернул голову, когда начал переходить дорогу.



Переходя проезжую часть даже по пешеходному переходу, даже на светофоре - пешеход должен знать два простых правила - во-первых не торопиться, во-вторых, смотреть по сторонам.



Случись беда - водитель будет осужден (примерно на год он отправится в колонию-поселение, если не был пьян), а пешеходу это может стоить жизни. Об этом люди часто не думают и сломя голову бегут через дорогу.









