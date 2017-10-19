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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





19.10.2017 09:06 
В скором времени новые штрафы могут ввести и для водителей, которые не пропускают пешеходов

В скором времени новые штрафы могут ввести и для водителей, которые не пропускают пешеходов

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В Твери аварий на "зебрах" становится все больше. В связи с этим у госавтоинспекции начались внеплановые рейды.

Спешка на дороге часто заканчивается неспешной очередью в травматологию. Обычно за сутки в статистике ГИБДД один, максимум два наезда. Только за выходные в Тверской области сбили 9 человек, в том числе одного ребенка. 16 октября серьезно пострадали еще пятеро. С внеочередной операцией "пешеход" на дороги Твери вышли десятки дорожных полицейских.

Часто пешеходы умудряются попадать под колеса даже троллейбусов, которые едут со скоростью 30 км/ч.

Пока человек не окажется под колесами он не понимает всей серьезности как ему кажется незначительного нарушения.

Сбивают всегда неожиданно. Задумался или поспешил, не повернул голову и вот уже лежит переломанный человек на мокрой дороге.
Или вот так ночью - бегут двое через четыре полосы с нарушением правил. Один ряд машин пропускает - а второй нет. У автомобиля помят капот, у пешехода сотрясение, переломы.

Пешехода в темной одежде практически не видно в сумерках. Водители таких называют призраками. Здесь нарушение водителя бесспорно - он получит штраф, но пешеход даже не повернул голову, когда начал переходить дорогу.

Переходя проезжую часть даже по пешеходному переходу, даже на светофоре - пешеход должен знать два простых правила - во-первых не торопиться, во-вторых, смотреть по сторонам.

Случись беда - водитель будет осужден (примерно на год он отправится в колонию-поселение, если не был пьян), а пешеходу это может стоить жизни. Об этом люди часто не думают и сломя голову бегут через дорогу.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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