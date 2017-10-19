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19.10.2017 09:07 
В Торжке возрождают одну из самых древнейших святынь - Спасо-Преображенский собор

В Торжке возрождают одну из самых древнейших святынь - Спасо-Преображенский собор

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Масштаб реставрационных работ оценили представители Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Под этими сводами последний раз церковная служба велась в начале прошлого столетия. А потом почти на век - тишина и забвение. Всё внутреннее убранство было разграблено. Безвозвратно утеряны и находившиеся здесь мощи святой Иулиании Вяземской и Новоторжской - покровительницы Торжка.

Первое летописное упоминание о Соборе Преображения в Торжке датируется 1163 годом. В нынешнем виде храм был воссоздан в 1822 выдающимся Карлом Росси. Спустя 20 лет рядом с ним по проекту архитектора Ивана Львова была построена рядолм Входоиерусалимскую церковь. Архитектурный ансамбль храмового комплекса стал украшением правобережной части древнего города.

Творение Карла Росси в Торжке считается малой копией Исакиевского Собора в Санкт-Петербурге. Но для новоторов это прежде всего одна из главных святынь.

О возрождении храмового комплекса всерьез заговорили в январе, после визита губернатора. Летом на пятикупольном Спасо-Преображенском Соборе установили временные кресты. В дальнейшем их обещают заменить на золоченные.

Храмовый комплекс станет подворьем Нило-Столобенской пустыни. Об этом стало известно после визита сюда заместителя председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельницы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря игумении Иулиании. При постриги монахиня получила имя Иулиании Вяземской и Новоторжской и для нее земля новоторжская особое место. Важным делом для нее становится и восстановлении Спасо-Преображенского Собора.


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