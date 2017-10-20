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20.10.2017 09:03 В Тверской области выбрали самого "народного" участкового





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Им стал Михаил Загораев. Вот уже 20 лет н охраняет закон. "Тревожная кнопка"– так зовут местные своего участкового, и спешат к нему с проблемами.



Охотничье оружие житель Двора Пролетарки Владимир Могильников хранит дома. Все как полагается - ствол и патроны лежат в сейфе отдельно друг от друга. Владелец очень гордится - ружье 58-го года. В декабре лицензия заканчивается, о том, что нужно делать новые документы старший участковый Михаил Загораев напоминает лично.



Проверка места хранения оружия и документов не единственная тема, которая объединяет его владельца и участкового уполномоченного. Владимир - известный общественник в районе. Он много хлопочет и за переселение жителей из морозовских казарм и благоустройство территории. К уполномоченному Загораеву с просьбой помочь разобраться в разных проблемах обращается регулярно.



О том, что одержит победу в интернет-конкурсе "Народный участковый" Тверской области Михаил Загораев не думал. Теперь, когда набрал большинство (а это почти тысячу голосов жителей) появилось и больше уверенности в том, что правильно выбрал профессию. У Загораева почти 20 лет стажа в правоохранительных органах. Старшим участковым работает с 2011-го года. На вверенной его территории - часть улиц Пролетарского района областной столицы.



Михаил Загораев представит Верхневолжье во Всероссийском этапе конкурса "Народный участковый".

Онлайн-голосование жителей пройдет с 1 по 10 ноября. Имя победителя назовут в день образования службы участковых уполномоченных полиции 17 ноября.









