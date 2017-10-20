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20.10.2017 09:04 Тверь в ближайшие пять лет ждет масштабное преображение





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По проекту столичных архитекторов в областной столице изменят Тверскую и Советскую площади, по - другому будет выглядеть Трехсвятская. Знаковые улицы и зеленые зоны свяжут в единое пешеходное пространство.



Десятки горожан с интересом знакомятся с проектами, которые предлагают московские архитекторы. На картинках - схемы благоустройства площадей, центральных улиц и парков. Идеи вызвали немало споров.



Соединить Екатерининскую эпоху и новаторские идеи. Такую задачу пытаются решить столичные урбанисты. Тверь, как и еще 40 российских городов, вошла в федеральную программу по улучшению общественных пространств. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Игоря Рудени. Сейчас разработкой пилотного проекта занимается консалтинговое бюро «Стрелка» совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования. Для Твери были выбраны 6 точек. Среди них:

набережная Афанасия Никитина, Театральный проезд, Советская площадь.



Планировку города, конечно же, менять не будут. А вот улицы, площади и зеленые зоны предлагают связать в единое пешеходное пространство. Появятся и Триумфальные ворота в память о приезде Екатерины Второй и променад у кинотеатра Звезда. Через 5 лет столицу Верхневолжья будет не узнать, обещают урбанисты.



Авторы проекта готовы внести в него изменения. Поэтому важно мнение горожан. С ними ежедневно работают волонтеры проекта "Чего хочет Тверь".



Стенды на улице Трехсвятской будут находиться до конца недели. В планах – внести изменения в проект, а уже через 10 дней определят и его стоимость. Реализовывать его будут на средства из бюджетов разных уровней.









