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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.10.2017 09:05 
Среди туристов набирает популярность деревенская эстетика или как ее сейчас называют агротуризм

Среди туристов набирает популярность деревенская эстетика или как ее сейчас называют агротуризм

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Экофермы появляются в разных районах Верхневолжья. Одна из самых новых - в деревне Березино. Помимо привычных животных, там выращивают южно-американских бобров и горных козочек.

На ферме много пернатых. Куры, индюшки, голуби, павлины, цесарки, гуси. Всех видов и пород не перечесть. Но всех без исключения отличает очень миролюбивый характер.

Многие городские да и сельские жители привыкли, что гуси хорошие охранники и достаточно агрессивные. Но на самом деле все зависит от хозяина, вот этих можно кормить прямо с руки.

Есть и достаточно экзотические животные. Например, южно-американские бобры или нутрии. Они неприхотливы в еде как грызуны, ведут полуводный образ жизни как бобры. Восторг у детей и взрослых вызывают своим умением брать еду в передние лапки - почти как человек.

Козы есть привычной зааненской породы и альпийские. Все в одном вальере, но отличить их очень просто. Последних всегда стремятся куда-нибудь забраться. В нашей полосе гор нет, для развлечения рогатых сделали искусственные сооружения их ящиков. Выше всех поднимается Ульяна, которой дали фамилию Ленин - на ящиках как на броневике, шутят хозяева.
Один и самых сложных вопросов - какое поголовье скота и птицы на ферме.

Обычно гости проводят на ферме не менее часа, а кто-то приезжает и на целый день. Общая площадь угодий - несколько гектаров - чтобы все осмотреть иногда и этого не хватает.


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