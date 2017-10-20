







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













20.10.2017 09:05 Среди туристов набирает популярность деревенская эстетика или как ее сейчас называют агротуризм





Фото Видео

Экофермы появляются в разных районах Верхневолжья. Одна из самых новых - в деревне Березино. Помимо привычных животных, там выращивают южно-американских бобров и горных козочек.



На ферме много пернатых. Куры, индюшки, голуби, павлины, цесарки, гуси. Всех видов и пород не перечесть. Но всех без исключения отличает очень миролюбивый характер.



Многие городские да и сельские жители привыкли, что гуси хорошие охранники и достаточно агрессивные. Но на самом деле все зависит от хозяина, вот этих можно кормить прямо с руки.



Есть и достаточно экзотические животные. Например, южно-американские бобры или нутрии. Они неприхотливы в еде как грызуны, ведут полуводный образ жизни как бобры. Восторг у детей и взрослых вызывают своим умением брать еду в передние лапки - почти как человек.



Козы есть привычной зааненской породы и альпийские. Все в одном вальере, но отличить их очень просто. Последних всегда стремятся куда-нибудь забраться. В нашей полосе гор нет, для развлечения рогатых сделали искусственные сооружения их ящиков. Выше всех поднимается Ульяна, которой дали фамилию Ленин - на ящиках как на броневике, шутят хозяева.

Один и самых сложных вопросов - какое поголовье скота и птицы на ферме.



Обычно гости проводят на ферме не менее часа, а кто-то приезжает и на целый день. Общая площадь угодий - несколько гектаров - чтобы все осмотреть иногда и этого не хватает.









