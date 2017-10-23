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23.10.2017 09:21 В Тверь привезли предметы из уникальных экспозиций музеев Москвы и Санкт-петербурга





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По военному, четко часовые приветствовали на входе гостей конференции. С корабля и сразу на бал. Прямо в фойе развернулась экспозиция , посвященная наиболее известному полководцу за всю российскую военную историю Александру Суворову.



А их насчитывалось порядка шести десятков. Поэтому имя Суворова было и остается символом чести доблести и славы российской армии. Узнать интересные факты, прикоснуться к истории тверские школьники смогли через экспонаты. Например,

вот эти манекены передвижной выставки Петербургского музея рассказывают о суворовских чудо-богатырях.На одном реплика обмундирования нижних чинов той эпохи.



О жизни Суворова- помещика рассказывает виртуальная экскурсия в Кончанском- родовом имении Александра Васильевича. Его рабочий кабинет,кресло, картины.



Особый интерес к коллекции монет эпохи Суворова.



В те времена на пять копеек Петр Первый питался в течение целого дня.

Известные полководцы были не только в России. Один из докладов конференции о вьетнамском военачальнике. На родине Ле Ван Хиеу его считали своим Суворовым.



Итогом конференции станет сборник статей. На примере великого полководца курсанты будут учиться мудрости, храбрости, смелости и гениальной тактике.









