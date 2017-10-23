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23.10.2017 09:23 
В Тверской области проходят Дни карельской культуры

В Тверской области проходят Дни карельской культуры

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Тверская область стала местом компактного проживания карел ровно 400 лет назад. К началу 20 века их насчитывалось уже 140 тысяч человек. Стремительно сокращение числа связано с массовой русификацией населения. Но и сегодня карелами себя считают около 7.5 тысяч человек.

Лихославльский район называют центром Тверской Карелии. Жители по прежнему хранят свою самобытность, культуру, уклад жизни дедов и прадедов. Теперь у муниципалитета появился район-побратим – Олонецкий – Республики Карелия. Делегация из 100 человек преодолела сотни километров, чтобы рассказать тверской молодежи о культуре предков.

Мужской Олонецкий хор «Тервеш брига» исполнил песни как на русском, так и на карельском языке. И пусть не всем понятны слова, композиция нравится – хлопают в ладоши.

Не меньше заинтересованных зрителей и на мастер-классах. Роман Леонтьев уже 14 лет работает с глиной, передает свой опыт молодежи. Показывает как делали глиняную посуду несколько веков назад, как подбирать и готовить глину. Горшок на гончарном круге появляется прямо на глазах за считанные минуты - далее обжиг и покраска.

И взрослым и детям интересно научиться делать старинные обереги. Пытались такие делать и раньше - у себя дома, но то береста то рвется, то трескается от времени. Мастер открыла тонкости заготовления материала для поделок.

Торжества в честь дней Карельской культуры в Тверской области проходят в течение двух дней. Здесь и кулинарные мастер-классы, и обучение национальным танцам, большая театрально-интерактивная программа, встреча с карельским дедом морозом – Паккайне и снегурочкой, которую карелы называют снежной девой.

Сотрудничество Тверской области и республики Карелия сегодня выходит на новый уровень. Теперь наши регионы связывают не только православная вера и духовно-нравственные ценности. Подобные праздники так же становятся площадкой для налаживания не только культурных, но и деловых контактов - в первую очередь в сфере туризма.


АРХИВ 


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